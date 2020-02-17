قاضي يبحث مع لجان المقاومة خدمات ارياب

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي، على التحديات التي تواجه سير عمل لجان المقاومة بمنطقة أرياب بمحلية القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر.

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وقال عضو وفد لجان المقاومة، مصطفى عمر أحمد في تصريح صحفي بحسب صحيفة المجهر، عقب لقائهم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري امس، إن هنالك العديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة في مجالات التنمية والخدمات المختلفة، وفي مقدمتها نقص خدمات الصحة والتعليم والمياه.

وأضاف أن مولانا قاضي وعد بزيارة المنطقة والعمل على تذليل كل العقبات بما يسهم في تنفيذ برامج لجان المقاومة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار وتنفيذ شعارات ثوره ديسمبر المجيدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)