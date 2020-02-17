التاريخ: 17-فبراير-2020
11 مشاهدة
اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي، على التحديات التي تواجه سير عمل لجان المقاومة بمنطقة أرياب بمحلية القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر.
وقال عضو وفد لجان المقاومة، مصطفى عمر أحمد في تصريح صحفي بحسب صحيفة المجهر، عقب لقائهم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري امس، إن هنالك العديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة في مجالات التنمية والخدمات المختلفة، وفي مقدمتها نقص خدمات الصحة والتعليم والمياه.
وأضاف أن مولانا قاضي وعد بزيارة المنطقة والعمل على تذليل كل العقبات بما يسهم في تنفيذ برامج لجان المقاومة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار وتنفيذ شعارات ثوره ديسمبر المجيدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قاضي يبحث مع لجان المقاومة خدمات ارياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.