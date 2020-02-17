سلفاكير يحل اللجان المشترك في منطقة أبيي

كشفت الادارة الاهلية بمنطقة ابيي عن حل اللجان المشتركة المكونة من عشائر دينكا نقوك التسع بقرار من رئيس حنوب السودان سلفا كير ميارديت.

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وقال مسؤول الادارة الاهلية من عشيرة “بنقو” بابيي اقواط اشول، في حديثه مع صحيفة المجهر ان اللجان العاملة في المنطقةتم حلها بصورة رسمية وتم تسليمهم خطابات. وأضاف ان القرار اتى من حكومة جنوب السودان لعشائر “ينكا نقوك”، وأوضح ان المنطقة بها قبائل اخرى كانت ضمن اللجنة المشتركة التي تم تكوينها وفق الاتفاق في العام 2005، وأردف ان قرارات دولة الجنوب بعد اعلانها المنطقة وحدة ادارية تابعة لجنوب السودان ضمن منطقتي “روبمق” و”بيبور” الاداريتين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)