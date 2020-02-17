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وزير المالية يُشارك في مؤتمر شركاء السودان

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 17-فبراير-2020

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وزير المالية يُشارك في مؤتمر شركاء السودان

توجّه وزير المالية د. إبراهيم البدوي الى  استكهولم للمشاركة في الدورة الثالثة لاجتماعات شركاء السودان في التنمية والتي ستعقد فى اليوم وغد .

تأتي أهمية هذه الجولة لدور السودان الذي ظل يقدمه تجاه التنمية ودور المانحين في دعمها.

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ومن المقرر أن يتم عرض أهم المشروعات التنموية التي يرغب السودان في تمويلها من قبل المانحين، كما ستتم مناقشة خطة السودان لشبكات الحماية الاجتماعية التي تمول من قبل الدولة. وأمن على عرض مشروع الموازنة  2020 في الاجتماع التحضيري لوفد أصدقاء السودان في الأسبوع المنصرم.

وبحسب صحيفة الصيحة ، أشار إلى أهمية التنسيق مع الدول المانحة في إدارة الموارد والبرامج بغرض زيادة الفاعلية والاستفادة منها في هذه الجولة لمواكبة متغيرات المرحلة القادمة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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