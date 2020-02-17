مكافحة الفساد تحجز دار مجلس الصداقة الشعبية وتطرد العاملين

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements حجزت نيابة مكافحة الفساد امس على مباني مجلس الصداقة الشعبية بشارع الجامعة لاستغلاله مقراً للنيابة، وقامت بطرد العاملين بواسطة قوة امنية. وأعلن العاملون وفقاً لصحيفة المجهر،عن وقفة احتجاجية اليوم وأبدوا رفضهم لمداهمة مؤسسة حكومية وقالوا انها تمثل واجهة من واجهات الدولة في العلاقات الخارجية الشعبية ومكملة للدبلوماسية الشعبية، وأشاروا الى ان هذه المؤسسة امتد تاريخها منذ الخمسينيات بمسميات مختلفة، واضطلعت بدور مؤثر ومبادر في تعزيز اواصر التواصل الشعبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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