فيروس كورونا.. الصين تعلن ارتفاع الإصابات والإمارات تسجل حالة جديدة

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 1770، فيما سجلت الإمارات إصابة جديدة به، وقد ظهر الفيروس في أكثر من عشرين دولة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين صباح اليوم الاثنين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي ارتفع 105 حالات عن يوم السبت.

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وزاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبي بوسط البلاد مئة حالة أمس الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70548 شخصا.

وبحسب الجزيرة نت، أعلن إقليم هوبي عن إجراءات جديدة مشددة لكبح انتشار الفيروس أمس، منها إلزام المدن بمنع حركة كل المركبات الخاصة.

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية مي فنغ قال إن الإجراءات التي تطبقها السلطات بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، في حين تراجع قليلا عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عزل بؤرة تفشي المرض.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)