الحكومة تفشل في تأجير طائرة لنقل السودانيين من الصين

التاريخ: 17-فبراير-2020
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قال المدير العام لوزارة الصحة، الفاتح عثمان ان عدم تحديد موعد لاجلاء السودانيين العالقين بالصين يعود الى عدم اكتمال اجراءات تأجير الطائرة، اضافة الى بعض المتطلبات الاخرى الخاصة بالنقل.
ونظم امس الاحد اهالي السودانيين في اوهان الصينية وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية بالخرطوم، وطالب المحتجون بحسب صحيفة المجهر بالاسراع في اجراءات إعادتهم من المدينة المنكوبة بفيروس “كورونا”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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