أحمد هارون: لا أخشى الجنائية الدولية وهي محكمة سياسية

التاريخ: 17-فبراير-2020
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قطع مساعد رئيس الجمهورية السابق مولانا احمد هارون بعدم خشيته المثول امام المحكمة الجنائية حال موافقة الحكومة الانتقالية على الخطوة.
وبحسب حديث ابنته الدكتورة علياء لصحيفة المجهر فان والدها اكد عدم خشيته المثول امام المحكمة معتبرا ان محاكمته سياسية وليست جنائية لاعتبار انه كان ممسكاً بالملف السياسي وليس الميداني، وقالت: “والدي كان ممسكاً بملف دارفور سياسياً ولا علاقة له بالعمل الميداني”. وأضافت “ابي ليس لديه مشكلة في المثول رغم ان السودان غير مصادق على الجنائية”، وقال “حبابهم لو عايزين يحاكمونا”.
وفي سياق مختلف نفت علياء، ما تردد عن تدهور وضع والدها الصحي بحسب ما شاع، مؤكدة انه بحالة جيدة عقب مراجعة طبيبه المشرف على خالته جراء الم اصابه بركبته مكان العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً بمستشفى علياء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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