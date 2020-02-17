ملياردير أمريكي: سنهزم ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة لنعيد بناء أمريكا معا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وعد الملياردير الأمريكي مايك بلومبرغ، بهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: “سنعيد بناء أمريكا معا”.

جاء ذلك في تدوينة، نشرها على “تويتر”، اليوم الأحد، قال فيها: “سوف نهزم ترامب، ونعيد بناء الولايات المتحدة الأمريكية معا”.

ويسعى بلومبرغ، إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام الجاري، حيث يعد الملياردير الأمريكي، من أبرز منافسي ترامب، من الديمقراطيين، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز.

وتدور حرب كلامية بين بلومبرغ، ودونالد ترامب، على “تويتر”، وفي استطلاع رأي لرويترز/ إبسوس شارك فيه ناخبون مسجلون ونشر مطلع الشهر الجاري، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرغ، في تصريحات سابقة: “الرئيس ترامب يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته”.

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة، إنهم “يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار، ليصبح رئيسا للولايات المتحدة”.