نصر الله: صفقة القرن تستهدف لبنان ولن نقبل بـ”توطين اللاجئين”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، إن “صفقة القرن تستهدف الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل، وتوطين اللاجئين، وهو ما لا يقبل لبنان به”.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني: “صفقة القرن ليست صفقة لأنّه لم يحصل تشاور مع الفلسطينيين حولها بل هي خطة إسرائيلية تبناها ترامب لتصفية القضية الفلسطينية”.
وأضاف “خطة ترامب تطال لبنان في جوانب عدة فهي تعطي الأراضي اللبنانية المحتلة لإسرائيل فضلاً عن توطين اللاجئين وفي لبنان هناك رفض شامل للتوطين”.
وتابع “إذا كان هناك في لبنان من يتحدّث عن مخاوف من التوطين علينا احترام تلك الهواجس”.
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