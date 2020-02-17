البرهان يستهين بشركائه ويحرجهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد #لقاءالعار بين برهان ونتنياهو والمغالطات الكبرى التى وقع فيها السيد عبد الفتاح البرهان وهو يتحدث عن تأييد غالب اهل السودان للتطبيع مع اسرائيل وهو يعلم يقينا انه يجافى الحقيقة ويقول غير الحق ، بعد هذا #اللقاء العار والاعتراض الواسع عليه من مختلف فئات المجتمع وطبقاته ، وبعد الضجة التى اثارها الفريق البرهان بلقائه المشؤوم بالمجرم نتنياهو وذهاب البعض الى ان الرجل خالف الوثيقة الدستورية وعمل بغير مقتضاها وبعد تأكيده انه لن يتسبب فى تعكير وافساد العلاقة بين مكونى الحكم (المدنيين والعسكريين ) جاء فى الأخبار انه و لأول مرة عبرت طائرة إسرائيلية الأجواء السودانية وذلك بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت يوم الأحد إن طائرة نفاثة إسرائيلية أقلعت بداية الأسبوع الماضي من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية يوم 3 فبراير أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة “العال” (الناقلة الوطنية الإسرائيلية).

وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها رحلة إسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” فإن الطائرة النفاثة المذكورة لا تحمل رقم تصريح إسرائيلي، لكن مقر قاعدتها المسجلة في مطار بن غوريون.

وتشير بيانات بث الطائرة إلى أنها أقلعت من إسرائيل إلى الكونغو مساء الاثنين، في مسار مرّ فوق قناة السويس وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، يستغرق نحو 7 ساعات.

وفي طريق العودة، حلقت الطائرة الإسرائيلية في الأجواء السودانية بمسار مر عبر الكونغو وأفريقيا الوسطى والسودان ومصر، وهو المسار الذي استغرق 5 ساعات ونصف.

يشار إلى أن البرهان ذكر بعد اجتماعه مع نتنياهو أن اللقاء جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية.

ونلاحظ ان كلام الفريق البرهان عن ان لقاءه بنتنياهو لم يفض الى عقد اتفاق وإن الأمر منوط بالجهاز التنفيذى ممثلا فى مجلس الوزراء باعتباره جهة الاختصاص نلاحظ ان هذا الكلام كان ضربا من الكذب لأن الاتفاق مع العدو لم تتم اجازته ولا اتخذ مجلس الوزراء بشانه قرارا ومع ذلك ترتب عليه مرور الطائرة الاسرائيلية باجوائنا الأمر الذى يعد مخالفا لما كان سائدا من عدم فتح مجالنا الجوى أمام طائرات العدو ، ولاننسى تصريحات احد ضباط القوات المسلحة وقوله أنهم سوف يسمحون للطائرات الاسرائيلية بالمرور فى مجالنا الجوى وإن تعليمات قد وردتهم بذلك وهذا يعنى ان البرهان يمضى فى تمرير خطته للتطبيع مع العدو دون التزام بقواعد الوثيقة الدستورية أو الاتفاقات التى تحكم العلاقة بين مكونات الحكم وهو بهذا يهين الوثيقة الدستورية ويحرج شركاءه.

ولايسعنا هنا إلا توجيه اللوم للمكون المدنى لتراخيه وخضوعه للعسكر وسنظل نردد العار العار يابرهان.