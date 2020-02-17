تعويل اسرائيلي على افريقيا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

كانت افريقيا مساندة للقضية الفلسطينية وتقف موقفا سلبيا معاديا للكيان الصهيونى الغاصب ، وقد اتخذت معظم دول القارة قرارا موحدا بعد حرب 1967 وقاطعت العدو الاسرائيلى خاصة وإن معظم شعوب القارة كانت خارجة لتوها من معارك التحرر الوطنى وقد مثلت لهم القضية الفلسطينية انموذجا يتذكرون به نضالهم ضد المستعمر وكانت وما زالت مظلومية الشعب الفلسطينى هى القضية التى لاخلاف عليها بين بنى الانسان ولايستطيع أى منصف إلا ان يناصرها أما التنكر لها فليس من شيم الاحرار المنصفين ، والمعروف عن الافارقة قادة وشعوب أنهم صادقون مع انفسهم وواضحون واقرب الى الفطرة السليمة لذا لن تجدهم يتأخرون فى مناصرة المستضف المظلوم .

ومافتئ العدو الصهيونى يجتهد لخطب ود افريقيا ويسعى جاهدا لكسب ثقة قادة القارة وصولا الى انفتاح هذه الشعوب على التصالح مع دولة الاحتلال وفك عزلتها وتوفير سوق واعد جدا لمنتجاتها وساحة بكرا وخصبة تعمل فيها الشركات الاسرائيلية اضافة الى خطط العدو الصهيونى بمحاصرة ومحاربة محور المقاومة وقطع الطريق عليه ومنعه من التمدد فى تلك الساحات الافريقية المناسبة لكثير من الاعمال التى قد تضر باسرائيل لذا نفهم سبب اهتمام المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بافريقيا وتطوير العلاقات معها والعمل على التمدد فى هذه المنطقة الحيوية الهامة من العالم .

ونجد ان اسرائيل تتمتّع الان بعلاقات وثيقة مع دول في منطقة القرن الأفريقي أهمّها إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا ، وتبرز علاقات إسرائيل بإثيوبيا كنموذج راسخ للتفاهمات العسكرية والأمنية والاستراتيجية، على رغم تقلّب أنظمة الحكم في اثيوبيا بين إمبراطورية وشمولية وشبه ديمقراطية، إذ إن الثابت الذي يجمع الطرفين تخوّفهما المشترك والرئيس من تحوّل البحر الأحمر إلى «بحيرة عربية أو إسلامية». كذلك، تحضر إسرائيل بقوة في ملف «جمهورية أرض الصومال»، التي كانت من أوائل «الدول» التي اعترفت بها لدى إعلانها استقلالها في يونيو 1960، وتعهّدت في الأعوام الأخيرة بإعادة الاعتراف بها في ضوء دورها البارز، الآني والمتوقع، في سياسات البحر الأحمر والقرن الأفريقي الأمنية.

والعلاقات مع افريقيا ليست جديدة ففى العام 1976وقعت حكومة العدو اتفاقا فى عنتيبى الاوغندية (وهى المدينة التى احتضنت #لقاءالعار بين #المجرمنتنياهو و#الخائن_البرهان ) مع إثيوبيا لتدريب قواتها وكان ذلك فى عهد الامبراطور هيلاسلاسى وازداد مستوى التنسيق الامنى حتى تم تتويجه بعملية موسى والتى اسفرت عن نقل اليهود الفلاشا من إثيوبيا عبر السودان أيام الرئيس الاسبق جعفر نميرى .

ولم تتراجع قطّ أهمية القرن الأفريقي (والبحر الأحمر) في السياسات الإسرائيلية، لا سيما عبر البوابة الإثيوبية، وصولاً إلى تأمين إسرائيل لـ«سدّ النهضة» الإثيوبي عبر منظومة مضادّة للصواريخ، وتنسيق أديس أبابا لجهود تل أبيب الإقليمية في المنطقة، ودعمها مساعي الأخيرة للانخراط الرسمي في شؤون القارة الأفريقية، والعمل الجماعي فيها عبر كسب صفة مراقب أو العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي بدعم من بضع دول أفريقية أبرزها إثيوبيا وكينيا وغانا وتشاد

ان الصورة التى يرسمها هذا المقال توضح نية العدو الصهيونى فى اقامة علاقات متميزة مع القارة الافريقية وتعويله على القادة الافارقة فى تحقيق مايصبو إليه سواء كسب سياسى داخلى أو مكاسب عامة تعود بالنفع على الكيان الغاصب ككل.