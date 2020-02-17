هذا ما دار في لقاء محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي يزور الإمارات حاليا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في أبو ظبي، “مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وأعرب الجانبان عن “ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور”، مؤكدين “حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها”.

كما تبادل بن زايد وآبي أحمد “وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

يذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قد استقبل الجمعة الماضية، رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، والوفد المرافق.

وأكدت صحيفة “الإمارات اليوم”، صباح اليوم، الجمعة، أن الشيخ محمد بن راشد رحب بضيفه رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدا قوة العلاقة الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، القائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأشاد حاكم دبي بجهود رئيس الوزراء الأثيوبي الرامية إلى تحقيق السلام في القارة السمراء، بالتنسيق مع نظرائه والقادة الأفارقة، والتفرغ لتحقيق التقدم والتنمية والازدهار لشعوب القارة، منوها بالعمل الجاد، الذي يقوم به من أجل دفع وتطوير مسيرة التنمية والتحديث في بلاده، وتوفير فرص العمل والحياة العصرية لشعبه، مبديا استعداد الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرة لأثيوبيا، لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها.