اصطدام الحكومة بحاضنتها السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اكثر من مرة كان هناك خلاف علنى وانتقاد واسع من قوى إعلان الحرية والتغيير للحكومة ، وايضا سمع الناس انتقادات واضحة وصريحة من تجمع المهنيين ضد الحكومة بل ان التجمع وفى آخر مؤتمر صحفى عقده السبت قال وعلى لسان القيادى البارز فيه الدكتور محمد ناجى الاصم ان الحكومة خالفت اتفاقها معهم ومضت فى إتجاه لتمرير قضايا تم التوافق من قبل على تأجيلها مما يعتبر نكوصا من الحكومة بحسب وصف الدكتور الاصم ، ولم ينس الناس بعد الانتقادات التى وجهها تجمع المهنيين من قبل للحكومة ووصلت ذروتها عند الدعوة لمليونية اصلاح المسار والتى وصل فيها المتظاهرون الى مبنى رئاسة الوزراء وهم يطلبون تسليم مذكرتهم للسيد حمدوك الذى أرسل لهم سكرتيره الاعلامى البراق الشيخ النذير فرفض المحتجون تسليمه المذكرة مطالبين بحضور حمدوك شخصيا وهتفوا ياحمدوك اطلع للناس الجابوك ياحمدوك اطلع قبل مايزحوك ، وشكل هذا الحدث أول اختبار حقيقى لحكومة الثورة اذ انها المواجهة الأولى بينها وبين حاضنتها السياسية مما يخيف البعض من اثار سالبة يمكن ان تترتب على ذلك .

قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين انتقدا حكومتهما وهاجما وزير المالية بشدة بل فيهما من ذهب الى الدعوة لاقالته باعتباره لايعطى اعتبارا للاتفاقات المبرمة بينهم وبينه ولايحترم تعهداته التى يقطعها على نفسه اذ سرعان ماينكص ويختلف مع حاضنته السياسية التى ترى ان لها الفضل فى المجيئ به للمنصب وكأنه لايقر لهم بذلك ، وبعد الحملة على وزير المالية من جماعته طالعتنا منهم حملة اخرى على وزير الطاقة اذ طالبت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير بضرورة إيقاف قرار وزير الطاقة والتعدين القاضي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين وبيعه بالسعر التجاري، لمزيد من التشاور حول عملية رفع الدعم عن المحروقات لما بعد المؤتمر الاقتصادي المحدّد له مارس من العام الجاري.

وقال رئيس اللجنة عادل خلف الله (القيادى بحزب البعث ونقول ذلك حتى يفهم الناس ان انتقاد وزراء قحط يأتى منها لا شماعة الدولة العميقة) في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة يوم”الجمعة” إنّ قرار وزير النفط القاضي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين موافقة مبدئية على روشتة البنك الدولي التي تنادي برفع الدعم عن المحروقات.

ويعد هذا الكلام اكمالا للاتهام الذى تم توجيهه قبل أيام للسيد وزير المالية بإنه ليس إلا أداة تنفذ سياسات البنك الدولى التى ستكون نتيجتها النهائية انهاء قوة وتماسك الاقتصاد الوطنى ، وهذه الاتهامات القاسية للوزراء من حاضنتهم السياسية يعنى ان الطرفين اصطدما وليسا على وفاق.