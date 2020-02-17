نتنياهو يعلن عن “خطوة تاريخية” لإقامة علاقات دبلوماسية مع السودان!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “بدء العمل على بلورة خطة يكمن هدفها النهائي في إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان”.

وقال نتنياهو: “سيجتمع هذا الأسبوع فريق إسرائيلي ليعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين. هذا ما اتفقت عليه مع الرئيس السوداني، حيث الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان”.

وأكد أنه “كلف هيئة الأمن القومي في إسرائيل بقيادة هذه الخطوة التي وصفها بـ”التاريخية”، بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والمدنية في البلاد، مشددا على أن إسرائيل حاليا “في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية”.

وأضاف رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية: “ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا”.