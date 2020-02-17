دخول استعراضي لترامب بسيارته “الوحش” في سباق للسيارات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم “الوحش” وسط هتافات المشجعين، وذلك بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وذلك في خطوة لتعزيز جهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه.

وأعطى ترامب إشارة البدء للسباق، أمام حشد من نحو مئة ألف شخص، قائلا “أيها السادة أديروا محركات سياراتكم”.

ويعد الكثير من القاعدة المحافظة المؤيدة لترامب من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. المادة السابقة هونغ كونغ تسجل أغرب السرقات وسط تفشي فيروس “كورونا” المقالة القادمة نتنياهو يعلن عن “خطوة تاريخية” لإقامة علاقات دبلوماسية مع السودان!

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