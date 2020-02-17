هيئة الاتهام للدفاع عن الشهيد أحمد الخير تتعرض لتهديدات

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قالت مصادر إن هيئة الاتهام للدفاع عن الشهيد أحمد الخير تعرضت لتهديدات عبر اتصالات هاتفية مجهولة في حال ذهابهم لحضور تأبين الشهيد أحمد الخير الذي انعقد بمسقط رأسه بمدينة خشم القربة الخميس الماضي. Advertisements و ذكرت المصادر انهم تعرضوا لتهديد بالقتل حال حضورهم التأبين. و بحسب موقع صحيفة السوداني ، أوضح المصدر ان هيئة الدفاع تلقت اتصالات هاتفية تهددهم بالقول (اذا سافرتم إلى التأبين سنقتلكم في طريق السفر) مما اضطر البعض إلى السفر فرادى عبر باصات سفرية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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