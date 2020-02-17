الصادق المهدي: أقر بخطأ زيارتي للجنينة

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ان بعض الحركات، لم يسمها، تقوم باعمال تجنيد لـ “تكبير كومها” السياسي بالتفاوض. و وصم المهدي ، في مقابلة مع الانتباهة، طاولة المفاوضات بانها اشبه بـ”البوفيه المفتوح” و رجح زيادة عدد مسارات التفاوض اكثر مما هي عليه الآن. و تعليقاً زيارته لمدينة الجنينة و الهتافات المناوئة له.

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أقر المهدي بحسب موقع صحيفة السوداني الالكتروني، أقر بخطأ زيارته لها. و جدد المهدي تأييد مثول البشير و المطلوبين أمام المحكمة الجنائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).