التاريخ: 17-فبراير-2020
5 مشاهدة
قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ان بعض الحركات، لم يسمها، تقوم باعمال تجنيد لـ “تكبير كومها” السياسي بالتفاوض. و وصم المهدي ، في مقابلة مع الانتباهة، طاولة المفاوضات بانها اشبه بـ”البوفيه المفتوح” و رجح زيادة عدد مسارات التفاوض اكثر مما هي عليه الآن. و تعليقاً زيارته لمدينة الجنينة و الهتافات المناوئة له.
أقر المهدي بحسب موقع صحيفة السوداني الالكتروني، أقر بخطأ زيارته لها. و جدد المهدي تأييد مثول البشير و المطلوبين أمام المحكمة الجنائية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365).
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق المهدي: أقر بخطأ زيارتي للجنينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.