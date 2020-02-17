نقص في حصة الخرطوم من دقيق الخبز ومطاعم وكافتريات تغلق أبوابها

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة تسببت أزمة الخبز التي تعاني منها ولاية الخرطوم هذه الأيام في إغلاق مطاعم وكافتريات لأبوابها. فيما أقرت لجنة تسيير اتحاد المخابز بنقص في حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز بنسبة 30%. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني ، قال عضو لجنة التسيير باتحاد المخابز أسامة عكاشة إن إنفاذ قرار الخبز التجاري والموجود بمنضدة وزارة الصناعة والتجارة بغرض التنفيذ سينعكس ايجابا على وفرة الخبز وحل الأزمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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