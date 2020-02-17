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حمدوك يصل الخرطوم قادماً من ألمانيا

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 17-فبراير-2020

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حمدوك يصل الخرطوم قادماً من ألمانيا

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وصل إلى الخرطوم مساء أمس رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بعد زيارة رسمية إلى ألمانيا استغرقت يومين، شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن، والتقى خلالها بالمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

واستقبل حمدوك بمطار الخرطوم وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس وعدد من المسؤولين.

وبحسب صحيفة السوداني ، أجرى حمدوك خلال الزيارة مباحثات مع المستشارة اﻷلمانية إنجيلا ميركل، والتقى على هامش المؤتمر برئيس الوزراء الكويتي ووزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وفنلندا وهولندا، بجانب عدد من الشخصيات الدولية الفاعلة والمهتمة بالشأن السوداني، إضافة للقائه بالجالية السودانية.

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