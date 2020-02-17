إرجاء النظر في دعوى مفصولي السدود

أرجأت المحكمة الإدارية أمس، النظر في الدعوى التي أقامها مفصولو وحدة تنفيذ السدود، الذين تم إنهاء خدماتهم إلى السادس والعشرين من فبراير الجاري.

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وبحسب صحيفة الصيحة، مثل المستشار القانوني لوحدة تنفيذ السدود أمام المحكمة الإدارية بالخرطوم، في القضية المرفوعة من المفصولين، وتم أرجاء الجلسة إلى أواخر الشهر الحالى. وقررت الوحدة الإستغناء عن نحو 600 عامل من ادارات الموارد البشرية والادارية، والمالية والعلاقات البينية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).