تجمع المهنيين: علي كرتي يمتلك 230 قطعة بالحلفايا

التاريخ: 17-فبراير-2020
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كشف تجمع المهنيين بالأراضي والتخطيط العمراني عن امتلاك القيادي بالنظام البائد علي كرتي وأبنائه أكثر من 230 قطعة في الحلفايا ، ومساحات أخرى تترواح مابين 600 إلى 2680.
واتهمت مصادر مطلعة بتجمع المهنين بالأراضي والتخطيط العمراني فضلت حجب اسمها للجريدة اتهمت والي الخرطوم بالتسبب في نقل عدد من أعضائه المهندسين بالوزارة الى جبل أولياء وأمدرمان وأرجعوا ذلك لمساهمتهم في الكشف عن فساد رموز النظام البائد في الأراضي ، وحملت المسؤولية لمدير التخطيط العمراني نصر الدين عثمان.
وقالت ذات المصادر التجمع يمتلك مستندات تثبت فساد كرتي بالأراضي ، وبحسب مستند صادر من سلطات الأراضي ببحري منحت علم الهدى مصطفى أحمد علي كرتي ترخيص ببناء القطعة رقم 537 بالحلفايا في السابع من فبراير 2019م .وأوضح مستند ثاني إن وزارة التخطيط العمراني قد منحت علي كرتي ترخيص بناء القطعة رقم 376 بالحلفايا في العام 2018م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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