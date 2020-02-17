اكتمال البحث الميداني لعدد (١٨) قرية جديدة بالخرطوم

أكملت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم عمليات البحث الميداني لعدد (١٨) قرية جديدة خلال شهر فبراير الجاري تمهيدا لتخطيطها ودمجها في النسيج الحضري حفاظا على حقوق المواطنين بتقنين أراضيهم السكنية وأجازت اللجنة العليا لتنظيم القرى في اجتماعها امس برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمكلف باعباء الوزارة مهندس نصر الدين علي عثمان أجازت البرنامج التنفيذي لخطة ٢٠٢٠م والذي قدمه مدير المشروع عبدالله محمد توم وتناول فيه المطلوبات البشرية واللوجستية لانفاذ الخطة والتي تستهدف اكثر من (٧٥) قرية تضم (٢٠٠) ألف حيازة مأهولة بالسكان تتوزع بين (٥) محليات من شرق النيل وبحري وكرري وامدرمان وجبل أولياء.

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ويقوم بالعمل بحسب موقع صحيفة الجريدة الالكتروني، (٥) فرق عمل ميدانية ممثلة فيها الاراضي والتخطيط والمساحة بجانب جهاز حماية الاراضي الذي سيتولى ازالة المخالفات وحماية الاراضي الحكومية.

يذكر ان مشروع تخطيط وتنظيم القرى يستهدف تخطيط (٥١١) قرية بالولاية تضم اكثر من مليون حيازة مأهولة بالسكان تم خلال العام الماضي اكمال اعمال (٢٦٦) ألف حيازة بعدد (٦٨) قرية ويخطط هذا العام لانجاز (٢٠٠) ألف حيازة لعدد(٧٥) قرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)