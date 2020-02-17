صاحب محل افراح يقاضى حزب الامة بسبب خيمة الاعتصام

التاريخ: 17-فبراير-2020
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تقدم صاحب محل خدمات مناسبات بدعوى قضائية ضد حزب الامة القومي برئاسة الصادق المهدي وطالب الحزب بدفع “460” الف جنيه، تعويض مالي، بسبب فقدان ممتلكات تخص “المحل” اثناء فض اعتصام القيادة العامة للجيش في رمضان الماضي.
واستدعت محكمة الخرطوم شمال مشرف “خيمة الحزب” في ميدان الاعتصام بالقيادة العامة، وطالبته بحسب صحيفة الجريدة باعادة ممتلكات الشاكي ، وهي عبارة عن (سماعتين وجهاز “سي بي يو” ) استأجرها الحزب من الشاكي مقابل دفع “1500” جنيه في اليوم .
وقالت مشرفة الخيمة بحزب الأمة صفية الفضل عبد الحميد لموقع صحيفة الجريدة الالكتروني، إنها أستدعيت من المحكمة للمثول امامها في الدعوى المرفوعة من صاحب خدمات الايجارات وأضافت الشاكي ذكر في دعوته ان قيمة السماعتين “80” الف جنيه، وطالب بتعويض “360” الف جنيه ، فضلا عن اتعاب محاماة قدرها ب“20” الف جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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