لجان مقاومة بالقضارف تتهم أيادي خفية بالتلاعب في السكر

التاريخ: 17-فبراير-2020
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اتهمت لجان مقاومة حي الملك بمدينة القضارف أيادي خفيه بالتلاعب في السكر بالولاية وقال عضو المكتب الاعلامي لمقاومة لجان الملك رياض محمود أنهم توجهوا الي وزارة المالية عبر الادارة الاقتصادية لتسلم الكمية المطلوبة ولكن تفاجأنا بأن المالية أخطرتهم بعدم تسلم الكمية المطلوبة.
واكد أن تسلم الحصة المطلوبة للولاية كان قد حدد له في الاول من فبراير واتهم رياض جهات لم يسمها بالتلاعب في السكر وتساءل هل هناك سوء ادارة ام أيادي خفيه ولفت بانهم علموا عن طريق موظفين بشركة السكر أخطروهم بانه يتواجد بكميات هائلة داخل المخازن واكدوا عدم وجود مشكلة وأردف لكن هنالك من يحاول خلق أزمات وأستنكر محمود بحسب صحيفة الجريدة، استنكر عدم تسلم حصة الولاية حتى أمس وحذر من تفاقم المشكلة مع قدوم شهر رمضان الكريم وطالب وزارة الصناعة والتجارة أن يكون تسليم السكر من المصانع الى لجان المقاومة مباشرة دون وسيط وعزا ذلك لان الوسطاء يتسببون في ارتفاع السلعة بصوره جنونية بجانب الاسراع في تكوين غرفة طوارئ لمتابعة الامر لاهمية سلعة السكر بالنسبة للمواطن.
ومن جهته أكد المسؤول الادارة بالاقتصادية بوزارة المالية بالقضارف، عاطف المصري سعيهم لحل المشكلة وأقر بتاخر تسلم حصة الولاية وتوقع انجلاء الأزمة خلال الايام القادمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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