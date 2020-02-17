تورط مدير مدرسة في تسريب امتحانات الشهادة السودانية التجريبية بالجزيرة

التاريخ: 17-فبراير-2020
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أقرت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة بتورط أحد مدراء مدارس الثانوي في تسريب بعض مواد امتحانات الفترة التجريبية لامتحانات الشهادة السودانية.
وكشفت عن القاء الشرطة القبض على المدير بجانب عدد من المتورطين ، وقال مدير عام وزارة والتربية والتعليم بالولاية عمر السنوسي في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة أمس: تم تسريب بعض أوراق إمتحانات الفترة التجريبية لطلاب الشهادة السودانية بالولاية بواسطة مدير إحدى المدارس وأعلن عن ان الشرطة أوقفت مدير المدرسة وعدد من المتورطين لإجراء التحقيقات اللازمة معهم وأقر السنوسي بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف الامتحانات وأردف القضية كانت تضيع وراء لجان التحقيق مما أثر على العملية التعليمية والتربية في المقام الأول بالتستر علي المتسببين مما أدى لاستمرار ذلك العمل الذي وصفه بالمشين والأخلاقي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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