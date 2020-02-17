الخارجية تكشف حقيقة تقصير سفارة السودان بالدوحة تجاه طفل مريض

كشفت وزارة الخارجية “الأحد” حقيقة ما تم تداوله بشأن تقصير سفارة السودان بالدوحة في استخراج جواز لطفل سوداني مريض بإحدى مستشفيات قطر.

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وقالت الخارجية في تصريح صحفي بحسب السوداني، إن البيان الصادر عن والد الطفل في الشأن برأ السفارة من أي تقصيرٍ حيال إبنه، وأشارت إلى أن والد الطفل ذكر في بيانه أنه فيما يخص جانب السفاره فالأمر يتعلق بإستخراج جواز بغرض إصدار الإقامه لإبنه، وأضاف “أعطتنى السفارة مشكورة وثيقة بغرض إستخراج الإقامة دون جواز للتعجيل ولكن الامر يحتاج لإصدار الجواز وفق القوانيين”، وقال” تم التواصل بيننا وبين المستشفى والسفارة وبعد التنسيق حضر وفد يوم السبت من ضابط وفنيين لإجراء إستخراج الرقم الوطني وتم ذلك في المستشفي”.

وذكر قائلا “أما بخصوص إجراءات الجواز فتم التنسيق بين السفارة والمستشفي ولأسباب فنيه تم الإتفاق بإرساله في إسعاف اليوم الثاني ووجدنا السفارة بكامل طاقمها في إنتظارنا وتم الأمر بسرعة ويسر في غضون دقائق له ولأخيه وبدون رسوم ورحبنا بما تم من جهود بين المستشفي والسفارة”، وتابع ” تفاجأت بنشر صور أبني دون أذن مني فأرجوا وقف ذلك”.

وأكدت الخارجية أنها لن تألو جهداً في مساعدة أي مواطنٍ خارج السودان وتذليل ما يعترضهم من صعوبات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)