الصاغة يهددون بالخروج من صادر الذهب

هدد شيخ الصاغة، محمد مصطفى تبيدي، بخروج تجار الذهب من قطاع الصادر في حال عدم استجابة وزارة المالية بتكوين نافذة موحدة لصادر الذهب. وشكا تبيدي فى تنوير صحفي امس“الأحد” من بطء إجراءات في المواصفات والمقاييس لنحو “15” إلى “20” يوماً، ما يتسبب في خسائر فادحة لتجار الذهب.

وأبدى تبيدي إنزعاجه من دخول تجار العملة فى مجال صادر الذهب، ورهن استمراراهم فى الصادر بتنفيذ مطالبهم باستكمال تكوين اللجنه التمهيدية لتسير أعمال الصاغة.

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وبرر شيخ الصاغة تأجيل اجتماعهم أكثر من مرة بحسب صحيفة السوداني، بشأن ترشيح ممثلهم فى آلية تحديد سعر صادر الذهب نسبة لعدم إعلان اللجنة التسييرية حتى الآن.

من جانبه طالب رئيس اللجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب، محمد إبراهيم تبيدي بتسريع الإجراءات الخاصة بصادر الذهب لمصلحة الاقتصاد، مؤكداً استعداد اللجنة لمعالجات كافة الإشكالات التي تعترض القطاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)