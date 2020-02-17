الطيران الإسرائيلي يبدأ أول رحلة طيران له محلقاً في الأجواء السودانية “مختصرا ٣ ساعات”

كشف مصدر، أن طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار بن جوريون في اللد قرب تل أبيب (مركز) مطلع الأسبوع الماضي إلى مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية، وعادت إلى مطار بن غوريون مرورا عبر أجواء السودان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده قبل إسبوعين في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

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وقال نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأميركيين “الآن نحن نبحث التطبيع السريع. أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان”. وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

ويأتي ذلك بعد اجتماع نتنياهو والبرهان، الذي أعلن فيه أن دولته ستسمح للطائرات الإسرائيلية بالطيران فوق مجالها الجوي باستثناء شركة ’إل عال’ الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة الإدارية التي عبرت الأجواء السودانية، الأسبوع الماضي، لا تحمل ترخيصا إسرائيليا، لكن قاعدتها الرسمية هي مطار بن غوريون في اللد قرب تل أبيب.

وبحسب موقع صحيفة السوداني، فقد أقلعت الطائرة من إسرائيل إلى الكونغو مساء الاثنين الماضي، وعبرت فوق قناة السويس وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، واستغرقت الرحلة قرابة الـ 7 ساعات، وفي رحلة العودة، أقلعت الطائرة من مطار كينشاسا، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر، واستغرقت هذه الرحلة حوالي 5 ساعات ونصف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)