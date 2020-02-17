نبيل أديب: زيارة وفد (الجنائية) للخرطوم ربما لترحيل البشير

التاريخ: 17-فبراير-2020
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لم يستبعد الخبير القانوني نبيل أديب أنّ تكون زيارة وفد المحكمة الجنائية المرتقبة إلى الخرطوم، لترتيب عملية تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة، وبحث كيفية ترحيلهم لمقرّ الجنائية بلاهاي.
وقال أديب في تصريحات لصحيفة الصيحة، إنّه من المحتمل أن تكون هناك أسباب أخرى كبحث آلية المحاكمة مثلاً، وأضاف، أنّ فكرة محكمة هجين يمكن أن تكون بديلاً لترحيل المطلوبين إلى مقر المحكمة بلاهاي.
وتابع” إنّ مثل هذه المحاكم مقبولة وتحوز على رضى الطرفين، لجهة أنّ القانون الذي سينفذ هو قانون دولي، وبواسطة قضاة مختلطين دوليين ومحليين”.
وزاد” هذا بالتأكّيد يضمن النزاهة، وبالتالي هذا الحال مقبول لدى الطرفين ولا أرى مانعًا في ذلك”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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