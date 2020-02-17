أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 17فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* نبيل أديب: زيارة وفد (الجنائية) للخرطوم ربما لترحيل البشير

* الجيش : نتائج طيبة بشأن الأسرى في اليمن قريباً

* التحري مع البشير بشأن فساد الاتصالات والحركة الاسلامية

* توقيف مدير مردسة سرّب امتحانات تجريبية بالجزيرة

السوداني:

* نتنياهو: خطة للتطبيع مع الخرطوم.. طائرة اسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

* وزير الداخلية لـ (السوداني): سنحسم أي تجاوز في الجنسية أو الجوازات بقوة القانون

* قانون جديد يمنع الاختلاط في المدارس الخاصة

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الجريدة:

* تجمع المهنيين: علي كرتي يمتلك 230 قطعة بالحلفايا

* تورط مدير مدرسة في تسريب امتحانات الشهادة السودانية التجريبية بالجزيرة

* نيابة الفساد تستجوب البشير حول اموال الحركة الاسلامية

المجهر:

* (نتنياهو) يعلن تشكيل فريق إسرائيلي للتطبيع مع السودان

* عضو السيادي (رجاء نيوكولا): لم نتخذ موقفاً نهائياً بتسليم (البشير) للجنائية

آخر لحظة:

* مقاذاة وزير الداخلية ونيابة الفساد تحقق مع البشير

* طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

* توقيف مدير مدرسة بتهمة تسريب امتحانات بالجزيرة

الدار:

* نتنياهو يؤكد ما نشرته الدار حول ميلاده ونشاته في السودان

* الدولار يتجاوز (104) في تداولات الأسواق الموازية

* النيابة تحقق مع البشير حول التصرف في شركات الاتصالات وغسيل الاموال

* قرار بإلزام محطات الوقود بالعمل (24) ساعة

* مشاجرة في صف رغيف تؤدي لمقتل شاب وإصابة آخر

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس و الأحياء للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)