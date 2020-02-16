جامعة السودان الأولى محلياً وتتقدم عالمياً

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أحرزت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المرتبة الأولى على مستوى الجامعات السودانية في المستودعات الرقمية حسب تصنيف الويبومتركس العالمي في يناير 2020م، Advertisements وبحسب سونا تقدمت جامعة السودان للعلوم والتكنوجلوجيا عالمياً بإحرازها المرتبة 187 عالمياً من ضمن 3193 مستودعاً على مستوى الجامعات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن المستودع الرقمي يعني وضع نتاج البحث العلمي في مكان واحد يُسهل للباحثين الحصول على المعلومات المطلوبة، ولأهميته فقد أفرد نظام الويبومتركس تصنيفاً خاصاً للمستودعات الرقمية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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