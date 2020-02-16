انطلاق ملتقى و معرض السودان الدولي للتعدين بالثلاثاء

التاريخ: 16-فبراير-2020
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تنطلق بعد غد الثلاثاء بالخرطوم أعمال ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين في دورته الخامسة بالخرطوم في الفترة من 18ـ 20 من شهر فبراير الجاري بمشاركة عدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.
ومن المتوقع بحسب سونا أن يخاطب الجلسة الافتتاحية بقاعة الصداقة بالخرطوم رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي.
ويعد المتلقى الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في ذراعها الفني هيئة الأبحاث الجيولوجية أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين، ويجذب آلاف المختصين في القطاع، ويشهد الملتقى معرضاً مصاحباً لآليات ومعدات التعدين سيقام بفندق القراند هوليداي فيلا.
كما يشهد تقديم عدد من الأوراق العلمية المختصة يقدمها عدد من الخبراء في مجال التعدين بينهم أجانب وسودانيون إلى جانب عقد جلسة خاصة بالاستثمار في التعدين بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي.
ويمثل الملتقى فرصة لاستشكاف عالم التعدين بالسودان، كما أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لتراخيص مربعات جديدة في التعدين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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