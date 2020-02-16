والي كسلا يدشن أسطول النفايات المحلية

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد أسطول نفايات محلية كسلا بكلفة بلغت ١٣ مليار جنيه تم توفير٧ مليارات منها من موارد المحلية وذلك ضمن اهتمام محلية كسلا بترقية الخدمات وإعطاء الصحة أولوية في مقدمة البرامج في خطة العام 2020.

وقال المدير التنفيذي لمحلية كسلا مأمون علي محمد بحسب سونا إن المشروع يعتبر إضافة حقيقية للمحلية وهي تخطو خطوات كبيرة تجاه تغيير واجهة المحلية نحو بيئة صحية سليمة بمشاركة المواطنين من مختلف أحياء المحلية فضلاً عن لجان الخدمات والتغيير التي يعول عليها كثيراً في دعم برامج المحلية .

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وأشار مأمون إلى ترتيبات المحلية لتهيئة أسطول المحلية من عربات نقل النفايات وتجديدها عبر صيانتها حتى تساهم وبفاعلية في تنفيذ خطة المحلية بالإضافة إلى بداية العمل في خطة طوارئ الخريف وفتح المصارف في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، منوهاً إلى أن هنالك برنامجاً سيتم وضعه عبر إدارة الشؤون الصحية بالمحلية يستهدف الأحياء الأكثر حاجة ليتماشى مع برنامج ترقية الخدمات بالأحياء الطرفية من المحلية، معرباً عن تقديره لوالي الولاية ودعمه للمشروع وكافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ المشروع خاصة بنك أمدرمان الوطني.

من جانبه، دعا والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد إلى تبني شعار(معاً لإصحاح ولاية كسلا ) ليكون منطلقاً لبرنامج كامل على مستوى المحليات ابتداء من محلية كسلا، مشيراً إلى الإشكالات الصحية التي واجهت الولاية العام السابق نتيجة للمشكلات التي واجهت صحة البيئة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)