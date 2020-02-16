تخطيط 18 قرية بولاية الخرطوم

أكملت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم بحسب سونا عمليات البحث الميداني لـ (١٨) قرية جديدة خلال شهر فبراير الجاري تمهيداً لتخطيطها ودمجها في النسيج الحضري حفاظاً على حقوق المواطنين بتقنين أراضيهم السكنية، وأجازت اللجنة العليا لتنظيم القرى – في اجتماعها اليوم برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمكلف بأعباء الوزارة مهندس نصر الدين علي عثمان –

البرنامج التنفيذي لخطة ٢٠٢٠م والذي قدمه مدير المشروع الأستاذ عبدالله محمد توم وتناول فيه المطلوبات البشرية واللوجستية لإنفاذ الخطة والتي تستهدف أكثر من (٧٥) قرية تضم (٢٠٠) ألف حيازة مأهولة بالسكان تتوزع بين(٥) محليات هي شرق النيل وبحري وكرري وامدرمان وجبل أولياء ويقوم بالعمل(٥) فرق عمل ميدانية ممثلة فيها الأراضي والتخطيط والمساحة؛ بجانب جهاز حماية الأراضي الذي سيتولى إزالة المخالفات وحماية الأراضي الحكومية ، وضم الاجتماع مدير عام الأراضي ومدير عام التخطيط ومدير عام المساحة ومدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات.

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يذكر أن مشروع تخطيط وتنظيم القرى يستهدف تخطيط (٥١١) قرية بالولاية تضم أكثر من مليون حيازة مأهولة بالسكان تم خلال العام الماضي إكمال أعمال (٢٦٦) ألف حيازة بـ (٦٨) قرية ، ويخطط هذا العام لإنجاز (٢٠٠) ألف حيازة لـ (٧٥) قرية.

من جهة أخرى بدأت وزارة التخطيط العمراني تنفيذ برنامج كبير لتخطيط الأسواق وأسواق المواشي والمحاصيل ودلالات العربات؛ وذلك حسب موجهات المخطط الهيكلي العمراني لولاية الخرطوم،

حيث ترأس مدير عام الوزارة المكلف بتسيير أعباء الوزارة مهندس نصر الدين علي عثمان؛ اجتماعات اللجان المكلفة بتخطيط الأسواق ، موضحاً أن الأسواق تعد واحدة من أولويات خطة الوزارة لهذا العام، مؤكدا عزم الوزارة على إنجاز هذه المشاريع وحشد كل الطاقات وتسهيل المهام باعتبارها من المشاريع التي تدعمها الولاية. ووجه الاجتماع اللجنة الفنية بإكمال المخططات الرئيسية لـ (١٨) سوقا حتى تتم إجازتها والموافقة عليها من اللجنة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)