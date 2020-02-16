الجمارك تضبط (3) أطنان من مخدر الشاشمندي بالقضارف

أشاد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك بقوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب وذلك لدى اطلاعه على تقرير ضبطية جمارك القضارف لـ 3 أطنان من مخدر الشاشمندي محملة على عربة تانكر تقدر قيمتها بـ (200) مليون جنيه قادمة من إحدى دول الجوار،

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مؤكداً أن قوات مكافحة التهريب قادرة على سد كافة المنافذ الحدودية وضبط كافة حالات التهريب الذي يضر الاقتصاد وكذلك حراسة حدود البلاد من كافة المهددات الأمنية الواردة كالمخدرات والسلاح وغيره،لافتا إلى أن خير دليل على ذلك ضبطيات الأيام القليلة الفائتة المتمثلة في السلاح بولاية الخرطوم والعملات المزيفة والإبل بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.

ووقف والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم على حجم الضبطية يرافقه مدير شرطة الولاية وبحضور مديري المكافحة والجمارك بولاية القضارف، مشيداً بقوات الجمارك داعياً إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين مكونات الأجهزة الأمنية لمحاربة الظواهر التي تخرب الاقتصاد الوطني وتدمر شباب البلاد.

وفي تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) بحسب سونا أوضح اللواء شرطة حقوقي عبد الله حسن عبد الله مدير شرطة ولاية القضارف أن الضبطية عبارة عن (91) جوالاً من مخدر الشاشمندي و(200) كيلوجرام مضغوطة من نفس المخدر، وتزن حوالي (3) أطنان كما تم ضبط (12) زجاجة من الخمور المستوردة (فودكا) على متن عربة تانكر وقود قادمة من دولة مجاورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)