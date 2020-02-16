الإدارية تؤجل نظر دعوى مفصولي السدود

أرجأت المحكمة الإدارية اليوم الأحد، بحسب سونا النظر في الدعوى التي أقامها مفصولو وحدة تنفيذ السدود، الذين تم إنهاء خدماتهم إلى السادس والعشرين من فبراير الجاري.

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ومثل المستشار القانوني لوحدة تنفيذ السدود اليوم أمام المحكمة الإدارية بالخرطوم، في القضية المرفوعة من المفصولين، وتم إرجاء الجلسة إلى أواخر الشهر الحالي.

وقررت الوحدة الاستغناء عن نحو 600 عامل من إدارات الموارد البشرية والإدارية، والمالية والعلاقات البينية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)