د.حمدوك يعود إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لألمانيا

عاد إلى البلاد مساء اليوم بحسب سونا رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بعد زيارة رسمية ناجحة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت يومين رافقه خلالها وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم ووزير الدولة بوزارة الخارجية د. عمر قمر الدين والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال عبد المجيد قسم السيد، و ذلك عقب مشاركتهم في مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد في الفترة من ١٤ إلى ١٦ فبراير الجاري.

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وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس وعدد من المسؤولين.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أجرى خلال هذه الزيارة جلسة مباحثات مشتركة ببرلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت تطوير العلاقات بين السودان وألمانيا، كما التقى سيادته على هامش مؤتمر ميونخ رئيس الوزراء الكويتي ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا وفنلندا وهولندا ،بجانب عدد من الشخصيات الدولية الفاعلة والمهتمة بالشأن السوداني، فضلاً عن لقائه بالجالية السودانية ببرلين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)