الخارجية تؤكد عدم التقصير بحق (مؤمن) بالدوحة

أصدرت وزارة الخارجية اليوم بياناً حول ما أثير في الأوساط الإعلامية حول أوضاع الجاليات والسفارات وما أثير حول ما تعرض له الطفل مؤمن تاج السر عثمان في سبيل استخراج جواز سفره عبر سفارة السودان في الدوحة.

نص البيان بحسب سونا

تتابع وزارة الخارجية وباهتمامٍ ما يثار على الأوساط الإعلامية حول أوضاع الجاليات والسفارات وما تنقله الصحف المحلية والدولية وأوساط التواصل الاجتماعي، وذلك من صميم عمل الوزارة في رعاية مصالح المواطنين السودانيين والحفاظ على كرامتهم في أصقاع العالم .

وحول ما أثير حول ما تعرض له الطفل مؤمن تاج السر عثمان في سبيل استخراج جواز سفره عبر سفارتنا في الدوحة، تود وزارة الخارجية أن تشير إلى البيان الصادر عن والد الطفل في الشأن والذي برأ السفارة من أي تقصيرٍ حيال ولده .

وتؤكد وزارة الخارجية أنها لن تألو جهداً في مساعدة أي مواطنٍ خارج السودان وتذليل ما يعترضهم من صعوبات.

-وفيما يلي البيان الصادر عن والد الطفل

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“السلام عليكم أهلي وأحبتي .

أنا والد الطفل الذي تم تداول أخباره فى الأسافير وعليه أود توضيح الحقائق بشأن الموضوع :

أولآ أخبركم أن ابني بصحة وعافية ونشكر لكم اهتمامكم

ثانياً فيما يخص جانب السفارة فالموضوع استخراج جواز بغرض إصدار الإقامة لابني فأعطتني السفارة مشكورة وثيقة بغرض استخراج الإقامة دون جواز للتعجيل ولكن الأمر يحتاج لإصدار الجواز وفق القوانين وتم التواصل بيننا وبين المستشفى والسفارة وبعد التنسيق حضر وفد يوم السبت من ضابط وفنيين لإجراء استخراج الرقم الوطني وتم ذلك في المستشفى .

أما بخصوص إجراءات الجواز فتم التنسيق بين السفارة والمستشفى ولأسباب فنية تم الاتفاق بإرساله في إسعاف اليوم الثاني ووجدنا السفارة بكامل طاقمها في انتظارنا وتم الأمر بسرعة ويسر في غضون دقائق له ولأخيه وبدون رسوم ورحبنا بما تم من جهود بين المستشفى والسفارة وتفاجأت بنشر صور ابني دون إذن مني فأرجو وقف ذلك

الخرطوم (أخبار الخليج 365)