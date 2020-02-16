والي ولاية الجزيرة يدعو للتوسع في الصناعات التحويلية

أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم بحسب سونا عدد من المصانع بمنطقة الصناعات بمارنجان بمحلية مدني الكبرى شملت مصنع البركة للبسكويت والشبس ومعصرة زيوت أساور وشركة المحالج الأفريقية يرافقه مدير شرطة الولاية ومدير المخابرات ومدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة سعي حكومة الولاية لمعالجة القضايا كافة التي تعترض الاستثمارات بالولاية.

وقطع بأن إمكانيات الولاية الزراعية والحيوانية والصناعية إضافة لمواردها البشرية والمادية تؤهلها للعبور بالاقتصاد القومي لبر الأمان.

ودعا لضرورة الاستفادة من القيمة المضافة للمحاصيل من خلال التوسع في الصناعات التحويلية لخلق فرص توظيف وتحقيق دخل وفائدة للوطن.

وشدد الوالي على ضرورة الاهتمام بسلامة المنتجات وإتباع نظم السلامة وتوفير متطلبات التأمين من كاميرات مراقبة وأدوات إطفاء .

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من جانبه لفت اللواء شرطة علي محمد عثمان الأمين مدير شرطة الولاية لضرورة إنارة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية وتوفير كاميرات المراقبة وكشف عن الجهود الجارية لإنشاء قسم شرطة ومحطة للدفاع المدني بالمنطقة الصناعية مارنجان .

فيما أعلنت الأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية أن الزيارة تستهدف الوقوف على مشاكل المصانع في الكهرباء وسفلتة الطرق وقيام مراكز للشرطة ومحطات للدفاع المدني وأشارت لوجود أكثر من 200 مصنع موزعة على محليات الولاية وعبرت عن إشادتها بمبادرة أصحاب المصانع بمنطقة الباقير الصناعية بسفلتة 11 كيلو متر وإنشاء قسم للشرطة.

ودعا عدد من أصحاب المصانع استطلعتهم (سونا) لضرورة توفير الإنارة وسفلتة الطرق وتوفير مساحات إضافية للمصانع الجديدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)