نجم الهلال أطهر يوافق على الاحتراف وينتظر الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مصدر مقرب من لاعب الهلال اطهر الطاهر ان الاخير ابدى رغبة فعلية في اكمال اجراءات احترافه لأي من الاندية التي ترغب في خدماته.

وبحسب مصدر مقرب من اطهر فان الاخير تلقى اتصالات فعلية من بعض وكلاء اللاعبين الذين دفعوا له بعروض جادة من بعض الاندية التونسية والاماراتية الى جانب بعض العروض من اندية سعودية.

وقال المصدر ان اطهر يرغب في الاحتراف بصورة جادة وينتظر الضوء الأخضر من رئيس ناديه الكاردينال لأجل الرحيل. المادة السابقة يتناول كيلو جراد من أجل 12 ألف (لايك) بأسواق الخرطوم.!

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