تايوان تسجل أول وفاة بسبب فيروس كورونا

الأحد 16 فبراير 2020

قالت وزارة الصحة في تايوان، الأحد، إن رجلا لقي حتفه بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة على الجزيرة منذ تفشي الوباء انطلاقا من البر الصيني.

وأفاد وزير الصحة تشين شيه تشونغ في مؤتمر صحفي، بأن المتوفى رجل في الستينيات من عمره، ولم يسافر للخارج في الآونة الأخيرة وكان مصابا بالسكري والتهاب الكبد"بي".

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وتعد حالة الوفاة هذه الأولى في تايوان، التي رصدت حتى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، حسبما ذكرت "رويترز".

وذكرت الصين أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مصابة في البر الرئيسي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68500، وفقا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.