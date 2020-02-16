صراع سوداني نيجيري مرتقب في عُمان

الخليج 365 :

الظهور الأوّل للسوداني بكري عبد القادر مع نادي ظفار في الدوري العُماني في مباراة الفريق التي جرت”السبت”، صوّبت إليه الأنظار شاخصة لا سيما وأنّه نجمًا بارزًا، والمشاركة تعدّ الثانية له مع فريقه بعد فترة توقف دامت طويلاً.

ولعب النجم الشهير بـ”العقرب” في مباراة”السبت” لما يقارب الـ”70″ دقيقة قدّم خلالها مردودًا فنيًا مميزًا، واستطاع صناعة العديد من الفرص كما كان قريبًا من التسديد والوصول إلى مرمى المنافس،إلاّ أنّ حارس النهضة أبعد الكرات التي وصلته من العقرب.

وفي المقابل، لم يشارك لاعب النهضة، والهلال السابق شيبولا في المباراة، بسبب الاستعداد للمواجهة القادمة التي تنتظرهم أمام ذات الفريق ظفار ولكن في مسابقة الكأس.

شيبولا، قال في تصريحاتٍ بعُيد اللقاء” ومقابلته للنجم السوداني بكري عبد القادر” أنا سعيد بالطبع للغاية بتواجد بكري هنا في الدوري العُماني، وأعتقد أنّ فريق ظفار كسب لاعبًا كبيرًا في السودان ومهاجم معروف في القارة الإفريقية”.

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نجم الهلال الأسبق لم يتوقف عند ذلك فحسب، فأشار إلى أنّه لعب كثيرًا ضد المريخ، وكانت له الكثير من الصولات والجولات في ملاعب السودان ويعرف جيداً مدى الموهبة التي يتمتّع بها اللاعب بكري المدينة مشيرًا إلى أنّ انتقاله إلى الدوري العماني من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب.

وأبدى اللاعب النيجيري سعادته بظهور بكري مع ظفار في مباراة”السبت”،لافتًا إلى أنّ اللاعب ما زال يتلمّس خطاه مع الفريق وينتظره الكثير من العمل لتقديم الأفضل وهو اسمٌ معروف وبالتأكّيد سيمنح ظفار الكثير.

وبدوره، رحّب لاعب المريخ وظفار العُماني بكري عبد القادر بالنيجيري شيبولا، معبرًا بالقول” بالتأكّيد أنا سعيد لمقابلتي له، ولديّ علاقة طيبة تجمّعني به، والكثير من زملائه السابقين بنادي الهلال.

وتمنى”العقرب” لشيبولا التوفيق خلال مسيرته الاحترافية مع نادي النهضة العُماني.

يشار إلى أنّ لقاءًا ثانيًا سيجمع الثنائي بكري المدينة وشيبولا، الثلاثاء القادم، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كاس السلطان.