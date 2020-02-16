الرهد تصدّر (6)آلاف طن محاصيل خلال يناير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغت جملة المحاصيل التي تم تصديرها من سوق محصولات الرهد إلى الأسواق العربية والعالمية خلال يناير 2020 6466 طنا من المحاصيل المختلفة.

وأوضح الأستاذ محمود أحمد بشارة المدير التنفيذي لسوق محصولات الرهد لـ(سونا) أن نسبة 80 % من محاصيل الصادر ذهبت إلى الأسواق العالمية المختلفة فيما تم تخصيص جزء من الصادر للاستهلاك المحلي، مبينا أن المحاصيل التي تم تصديرها شملت الفول المقشور ،الكركدي، السمسم ابيض واحمر،صمغ هشاب وطلح.

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وأضاف أن المحلية تتميز بإنتاج العديد من محاصيل الصادر ذات الميزات التفضيلية، وتعد من المحليات التي تساهم كثيرا في الصادرات القومية،لافتا إلى أن جملة المحاصيل التي وردت من مناطق الإنتاج المختلفة في ذات الفترة بلغت 6879 طنا ،كاشفا أن حجم السيولة التي تم تدوالها بلغت 466 مليونا و 078 الف و936 جنيها.

وقال إن الموسم التسويقي للبورصة بأسواق محصولات الرهد والأسواق الفرعية المنتشرة بالمحلية يشهد تدفقات كبيرة من المحاصيل المختلفة الورادة من مناطق الإنتاج.

وأوضح أن إدارته وضعت العديد من الخطط والبرامج لمكافحة تهريب المحاصيل بتفعيل نقاط الرقابة الثابتة والمتحركة وتزويدها بالمعينات.