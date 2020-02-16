الشرطة القضارف يعمّق جراح الأمل عطبرة

الخليج 365 : حقق الشرطة القضارف الفوز على ضيفه الأمل عطبرة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” في بطولة الدوري الممتاز لحساب المرحلة الـ”20″. وأحرز أهداف الشرطة مجاهد وعوض طلبة. ووصل ممثل القضارف إلى النقطة الـ”16″، فيما بقي ممثل عطبرة في النقطة الـ”34″. وواصل الفريق الشهير بـ”فهود الشمال” تراجع النتائج في الدورة الثانية من الممتاز، ليبقى مركزه الثالث في المنافسة مهدّدً بفقدانه.

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