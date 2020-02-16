سوداني يتحرش بفتاة عربية مستعيناً بعادل إمام (دا نحن حنقعد نحترم في بعض لغاية الصبح).!

الخليج 365 :

تحرش سوداني في برامج على مواقع التواصل الاجتماعي – تحرش بفتاة عربية على طريقة الممثل الكوميدي المصري الكبير عادل إمام وذلك عندما استعان بإحدى (افهاته) التي أطلقها في عمل من أعماله الدرامية.

واستدعى السوداني حواراً للفنان عادل إمام وهو يدعو فتاة للصعود معه إلى شقته بغرض مساعدتها لتطلب منه أن يعاملها باحترام ليردد عليها نكته الزعيم عادل إمام قائلاً لها : (دا نحن حنقعد نحترم في بعض لغاية الصبح).