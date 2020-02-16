- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
تحرش سوداني في برامج على مواقع التواصل الاجتماعي – تحرش بفتاة عربية على طريقة الممثل الكوميدي المصري الكبير عادل إمام وذلك عندما استعان بإحدى (افهاته) التي أطلقها في عمل من أعماله الدرامية.
واستدعى السوداني حواراً للفنان عادل إمام وهو يدعو فتاة للصعود معه إلى شقته بغرض مساعدتها لتطلب منه أن يعاملها باحترام ليردد عليها نكته الزعيم عادل إمام قائلاً لها : (دا نحن حنقعد نحترم في بعض لغاية الصبح).
كانت هذه تفاصيل خبر سوداني يتحرش بفتاة عربية مستعيناً بعادل إمام (دا نحن حنقعد نحترم في بعض لغاية الصبح).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.