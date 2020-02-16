العثور على أسلحة تتبع لخلية (شرق النيل)

التاريخ: 16-فبراير-2020
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كشفت الشرطة أن التحريات والتحقيقات بشأن الخلية الإرهابية التي ضُبطت بشرق النيل الأسبوع الماضي، قادت للعثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة أحد المتهمين بشرق النيل.
وقال بيان للشرطة أمس بحسب الصيحة، إنه امتداداً لإنجازات شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث شرق النيل التي تمكنت من القبض على الخلية المكونة من أجانب، وتعمل في صناعة المتفجرات،
قادت التحريات للعثور على عدد من الأسلحة، بجانب كمية من المهمات العسكرية وأجهزة التزوير وحواسيب وطابعات ملونة وكمية من الأحبار وبعض المتعلقات الأخرى، وتم تحريزها وتصنيفها وجارٍ إخصاعها للفحص الفني بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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