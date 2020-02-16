كنانة تقاضي تجاراً استخدموا علامتها التجارية

شرعت شركة سكر كنانة بحسب سونا في مقاضاة تجار اتهمتهم باستخدام علامتها التجارية، وذلك على خلفية ضبط لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بحي امتداد بيت المال جنوب العرضة بأم درمان أول من أمس أفراداً يعيدون تعبئة سكر مستورد في جوالات تحمل العلامة التجارية المميزة لشركة سكر كنانة سعة 50 كليو جراماً و10 كجم.

وقطعت كنانة في بيان صادر اليوم بأنها ستتصدى لكل محاولات الاعتداء على علامتها التجارية فيما يختص بسلعة السكر وأي من منتجاتها الأخرى عبر الوسائل القانونية المختلفة.

ودعت إلى ضرورة مراجعة وتحديث قوانين الملكية الفكرية فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية لتصبح رادعة ومانعة لتكرار مسألة إعادة تعبئة سكر مستورد في جوالات تحمل علامتها التجارية المميزة .

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وأكدت الشركة في البيان ـ الذي تحصلت وكالة السودان للأنباء على نسخة منه ـ أنها المتضرر الأول من عملية إعادة التعبئة إضافة إلى المستهلك والمجتمع ، مشيرة إلى أن جوالاتها الفارغة المستوردة ذات جودة عالية ويتم التعامل معها وفق ضوابط تأمينية من ناحية الاستخدام والتوزيع ولا تباع في السوق.

وذكرت كنانة في البيان أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية السارية لضمان الحفاظ على حقوق الشركة.

وفيما أشادت كنانة ـ في بيانها ـ بمبادرة لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بحي امتداد بيت المال جنوب العرضة في ضبط هذه الواقعة،

دعت لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بالأحياء المختلفة داخل الخرطوم والولايات إلى أن تولي الدور الرقابي اهتمامها للحفاظ على الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)