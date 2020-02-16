أسرة الخير: تطالب بالقصاص من أجل الإصلاح

التاريخ: 16-فبراير-2020
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طالب سعد الخير شقيق الشهيد أحمد الخير بالقصاص من قتلة الشهيد لأجل الإصلاح وحتى لا يسترخص دم الشعب السوداني مرة أخرى.
وقال سعد لـ(سونا) إن إحياء ذكرى استشهاد أحمد الخير المقصود منها استلهام المعاني والقيم التي كان عليها الشهيد وحملتها شعارات ثورة ديسمبر المجيدة والمتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وأكد عدالة القضية ولفت إلى أن هيئة الاتهام قدمت مرافعة قوية في مواجهة أفراد الأمن.
فيما أبان أمجد يوسف بابكر الشاهد الأول في الاتهام ورفيق الشهيد في المعتقل أن الحكم الذي صدر بحق المتهمين هو إدانة للنظام السابق وجهاز أمنه، وأضاف أنهم لا يعرفون أحمد الخير ولكن ما حدث له كان منهجًا تم التدريب عليه، مذكرًا أن جهاز الأمن قتل أبرياء غدرًا في سبتمبر ٢٠١٣ بخشم القربة وأنه وحتى هذه اللحظة لم يتم التحقيق أو القبض على قتلة شهداء ثورة سبتمبر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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