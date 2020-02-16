اكتمال الترتيبات لانطلاق الامتحانات التجريبية بشرق النيل

أعلن معتمد محلية شرق النيل اللواء ركن م عبد المحسن حسين عيسى بحسب سونا إكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة الامتحانات التجريبية لشهادة مرحلة الأساس بالمحلية ، مؤكدا اهتمام المحلية بإنجاح العملية التعليمية من خلال توفير كافة المعينات ، داعيا لبذل المزيد من الجهود حتى تتبوأ المحلية مركزا متقدما بين محليات الولاية .

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جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مدير مرحلة الأساس بالمحلية الاستاذ صديق محمد عمر بحضور المدير التنفيذي الاستاذ معاوية سليمان والأستاذة نهلة فتح الرحمن مدير المشتريات بالمحلية ، حيث اطلع المعتمد على مجمل القضايا التعليمية واستعدادات المحلية للامتحانات التجريبية للصف الثامن وامتحانات نهاية العام لبقية الفصول .

وكشف الاجتماع عن جلوس ( ١٥٠٠٠) تلميذ وتلميذة للامتحانات فضلاً عن تخصيص مخزن مهيأ لحفظ أوراق الامتحانات والتي سيتم استلامها وتأمينها بصورة جيدة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)