قرار بعمل محطات الوقود 24 ساعة

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 50 مشاهدة Advertisements أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قراراً بإلزام محطات الخدمة بالعمل أربعة وعشرين ساعة إلى حين انتهاء الأزمة. وتأتي هذه الاجراءات بحسب سونا لمعالجة مشكلة توزيع المواد البترولية بمحطات الخدمة ووجه القرار جميع شركات التوزيع إبلاغ محطاتها للعمل بموجب هذا التوجيه . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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